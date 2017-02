Das evangelische Familienzentrum Lank, Schulstraße 2–4, bietet einen Elterngesprächsabend am Dienstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr unter dem Thema „Rund ums Kind – Anwendung alter Hausmittel in Theorie und Praxis“ an. Mit Hilfe von Irmgard Mielke, einer Fachfrau und Mutter, können sich Interessierte das nötige Wissen über Kompressen, Brust- und Wadenwickel, Zwiebel- und Kamillensäckchen und anderen aneignen. Um Anmeldung wird unter der Telefonnummer 02150 2556 gebeten. Von Alexander Ruth

(StadtSpiegel)