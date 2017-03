Beratung zur Rente

Die Deutsche Rentenversicherung Bund (früher BfA), führt in den Monaten März bis Mai 2017 in Büderich und in Lank Rentenberatungen durch. Die Beratungen erfolgen auch für Versicherte der DRV Rhein-land. Von Alexander Ruth

Hierbei steht der Versichertenberater der DRV Bund, Josef Schlungs, für allgemeine Beratungen, Rentenanträge sowie für Kontenklärungen zur Verfügung. Die Beratungen erfolgen jeweils ab 13 Uhr statt. In Lank bei der Stadtverwaltung, Wittenberger Straße, am Dienstag, 28. März, und am Dienstag, 25. April, und am Dienstag, 30. Mai. Bei der AWO in Büderich, Am Kapitelsbusch 28 an den Dienstagen, 7. März, 4. April und am 2. Mai. Die Beratungen, Hilfen und notwendige Antragsannahmen, auch Rentenanträge sind kostenlos.

Eine vorherige Terminvereinbarung ist unter der Telefonnummer 02150 4917 (in der Zeit täglich nach 18 Uhr) erforderlich. Für dringende Rentenanträge können Sondertermine vereinbart werden.

Bei Anmeldung über E-Mail unter: josef.schlungs@t-online.de erfolgt ein Rückruf zwecks Terminvereinbarung.

(Report Anzeigenblatt)