Blut spenden in Lank!

In Lank-Latum kann als nächstes beim DRK-Blutspendedienst West Blut gespendet werden: am Freitag, 28. April, von 17 bis 20 Uhr in der Theodor-Fliedner-Schule, Im Schieb 2. Von Alexander Ruth