Bretonin sucht Gastfamilie 2017-04-06T09:40+0200 2017-04-06T09:40+0200

Eine junge 19-jährige Bretonin aus Fouesnant sucht ab dem 5. Mai eine Gastfamilie in Meerbusch. Sie hat eine Praktikumsstelle in Büderich. Ihr Aufenthalt dauert bis zum 9. Juli. Emilie spricht Englisch, ein wenig Deutsch und studiert internationalen Handel. Wer sich angesprochen fühlt, für diesen Zeitraum Emilie zu beherbergen, meldet sich bitte bei Gabi Pricken in Lank-Latum unter 0175 4426438 oder per Mail an gabi-pricken@arcor.de. Von Alexander Ruth