Der Soroptimist International Club Meerbusch veranstaltet am Mittwoch, 15. März, um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) wieder seinen Charity Kinoabend im Forum Wasserturm. In „Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste“ geht es humorvoll, französisch charmant und einmal ganz ohne Political Correctness zu. Die Einnahmen des Abends gehen unter anderem an das Deutsch-Café, das inzwischen fast jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr aus den Nähten platzt. Von Alexander Ruth