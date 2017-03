Coole Party bei den Kameraden! 2017-03-01T16:32+0100 2017-03-01T16:32+0100

Die Lanker Wehrleute luden im Anschluss an den Kinderkarnevalszug alle Jecken und Freunde des Karnevals zur traditionellen Karnevalsparty in das festlich geschmückte Gerätehaus ein, um hier gemeinsam mit der freiwilligen Feuerwehr den Höhepunkt des Lanker Karnevals zu feiern. „Die hohe Besucherzahl, welche nicht zuletzt auf das gute Wetter zurückzuführen ist, sorgte für eine ausgelassene Stimmung und Feierlaune“, berichtet Lutz Meierherm von der Feuerwehr Meerbusch. „Es zeigte sich erneut, dass die ehrenamtlich organisierte Karnevalsparty Jung und Alt begeistert und zu einer festen Größe des Lanker Dorflebens geworden ist.“ Selbstverständlich war der Löschzug Lank auch während der Feierlichkeit jederzeit für Notfälle einsatzbereit. „Die für die Bereitschaft eingeteilten Kameraden mussten glücklicherweise jedoch nicht zu einem Einsatz ausrücken.“ Gegen 21.30 Uhr endete die Veranstaltung planmäßige und aus dem „Feiersaal“ wurde kurze Zeit später wieder die Heimat der Lanker Löschfahrzeuge. „Der Löschzug Lank bedankt sich bei allen Helfern und Unterstützern, insbesondere bei der Stadt Meerbusch und der Polizei, sowie bei allen Gästen für die gute Stimmung und den gelungenen Abend“, so Lutz Meierherm. Foto Von Alexander Ruth