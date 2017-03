Dann mal „Butter bei die Fische“!

Mit viel Humor und Wissensgewinn ging es in der Meerbuscher Buchhandlung Mrs. Books in Lank-Latum zu. Von Alexander Ruth

Allein in der deutschen Sprache gibt es über 300.000 Redewendungen, und jedes Sprichwort hat seinen (Hinter)-Sinn. Das war die Erkenntnis nach einem fröhlichen Abend in der Buchhandlung Mrs. Books in Osterath:

Der Redensarten Experte Rolf-Bernhard Essig hatte unter dem Motto „Butter bei die Fische“ kenntnisreich und unterhaltsam aus seinem gleichnamigen Buch über die schönsten Meerredensarten und Seesprichwörter erzählt. Die gut gelaunten Gäste in der voll besetzten Buchhandlung staunten, wie viele maritime Ausdrücke in unserer Sprach herum schwimmen – wenn ein Freund aufkreuzt, der in seiner Rede Abstecher liebt und dabei keinen roten Faden findet, dann streicht man besser die Segel, bevor er bis zum bitteren Ende gekommen ist: Fünf Seeausdrücke verbergen sich allein im vorigen Satz. Aber es wurde auch gelacht, als Essig einen fröhlichen Theaterwitz erzählt, der verdeutlicht, wie viele Redewendungen sich in unseren Sprachschatz eingeschlichen haben: „Faust gestern Abend im Theater? War gut, aber alles irgendwie Zitate.“

Der „Sprichwortpapst“ , wie er gelegentlich genant wird, arbeitet als Autor, Kritiker, Moderator für viele Radiosender und Verlage. Seit Jahren stoßen seine überraschungs- wie lehrreichen Bücher und Sprichwörterberatungen im Fernsehen, im Radio oder bei Literaturfestivals auf Begeisterung. Auch seine eine Erzählungen gestern machten allen im Laden sichtlich Spaß. Und es war schnell klar: Mit seinem Redensarten-Wissen hatte er keine „Perlen vor die Säue geworfen“ – sein Publikum gestern schien sichtlich damit einverstanden, als er versprach, bald wiederzukommen.

(Report Anzeigenblatt)