Der gute Ton im Regiment

Ein Lank-Latumer Schützenfest wäre ohne den guten Ton Bundesspielmannszug nicht vorstellbar. Von Alexander Ruth

Für den guten Ton in Lank-Latum ist seit 1920 der Bundesspielmannszug zuständig. Der Name hat jedenfalls auch über den Ort hinaus einen guten Klang. So sorgte schon 1956 der Bezirksverband Krefeld im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften, dass der damalige Spielmannszug zum Bundesspielmannszug ernannt wurde. Seither hat sich natürlich einiges geändert. Mittlerweile sind die Schirmmützen bei vielen Anlässen den weicheren Baretts gewichen, die aus modischen Gründen bevorzugt werden. Damit der Zug aber auch musikalisch gut aufgestellt ist, haben die Spielleute neue Trommler, Hornisten und einen Lyraspieler gewinnen können. Dabei wurde vor allem im Karneval die niedrigere Hemmschwelle für den Kontakt zu Noch-Nicht-Mitgliedern genutzt. Kleine Kamelle-Päckchen waren auch gleich mit einer Einladung zum „unverbindliche Probetraining“ versehen. Auch jetzt ist hier jeder Interessent – egal ob jung oder alt – noch herzlich eingeladen die musizierfreudige Truppe kennenzulernen. Schließlich ist der Bundesspielmannszug seit jeher generationsübergreifend konzipiert. Neben der Marschmusik sind auch konzertante Stücke im Repertoire, was die Spielleute bereits bei etlichen Wohltätigkeitskonzerten unter Beweis gestellt haben.

(StadtSpiegel)