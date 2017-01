Der PC und die Generation 50plus Teilen

Twittern





2017-01-20T16:41+0100 2017-01-22T00:00+0100

Die „Computerfreunde-Niederrhein Internet und Co.“ suchen in ihrer Altersklassen, die Generation 50plus, noch weitere Mitstreiter. „Wir suchen interessierte Anwender, auch jüngere, zum Erfahrungsaustausch.“ Gemeinsam wollen sie die moderne Kommunikationstechnik erforschen, die Zusammenhänge verstehen, die Benutzung der Kommunikationstechnik üben. „Wir treffen uns in zwei Gruppen jede Woche um 14 Uhr.“ Ort: Dienstags: Gonellastraße 18, in Lank-Latum. Wer aufgeschlossen ist für „Neue Technik“, ist bei ihnen bestens aufgehoben. Von Alexander Ruth