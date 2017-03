Die Küche des Mittelmeerraums 2017-03-28T09:21+0200 2017-03-28T09:21+0200

Mittelmeerküche bei der VHS: In einem Kochkurs mit einem Mallorquiner wird am Donnerstag, 30. März, gemeinsam ein Menü zubereitet. Der Kurs findet von 17.45 bis 21.45 Uhr in der Lehrküche im Bürgerhaus in Lank-Latum, Wittenberger Straße 21, statt. Das Kursentgelt beträgt: 40,60 Euro. Im Entgelt sind: Menüzutaten, Brot, Wein und Wasser. Von Alexander Ruth