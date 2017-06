Die Lanker Schützen ehren Jubilare und Senioren 2017-06-22T11:11+0200 2017-06-22T11:11+0200

Alljährlich werden die Jubilare der Bruderschaft für 25, 40, 50 oder noch mehr Jahre Mitgliedschaft geehrt. Vor stolzen 60 Jahren ist Stefan Norf in die Bruderschaft eingetreten. Länger als er sind nur Hans Walter (1955), Ehrenmitglied und Ehrenhauptmann der Freischar Franz-Josef Prossegger (1954) und Ehrenmitglied Peter Beeser (1951) dabei. Außerdem feiern Herbert Blum, Ehrenbrudermeister Bernhard Davids und Stefan Lenzen ein halbes Jahrhundert im Dienste von Glaube, Sitte und Heimat. Auf vier Jahrzehnte in der Bruderschaft blicken in diesem Jahr Guido Biegel, Stefan Davids, Stefan Norf und Josef Schlungs zurück. Vor einem Vierteljahrhundert sind Joachim Beeck, Wilfried Bikowski, Günter Müller, Frank Neukirchen und Thomas Pütz Sebastianer geworden. Von Alexander Ruth