Ein „Abend für die Seele“ 2017-03-17T15:02+0100 2017-03-18T00:00+0100

Auch in der Fastenzeit gibt es in der Pfarrkirche St. Stephanus in Lank-Latum wieder einen „Abend für die Seele“, der unter dem Thema „Alles beginnt mit dem ersten Schritt” steht. Von Alexander Ruth