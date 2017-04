ELMA stellt in Lank-Latum aus! 2017-04-27T15:11+0200 2017-04-27T15:11+0200

Die Atelier-Galerie-Kraft, Hauptstraße 20, in Lank-Latum freut sich Arbeiten von ELMA erstmals in einer Einzelausstellung in Deutschland präsentieren zu können. Die Vernissage ist am Samstag, 6. Mai, 17 bis 21 Uhr. Von Alexander Ruth