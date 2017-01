Faszination mit vielen Farben!

Es ist eine Hommage an „La Dolce Vita“: In der Meerbuscher Teloy-Mühle in Lank-Latum hat Künstlerin Ekaterina Moré am vergangenen Sonntag bei einer Vernissage ihre Ausstellung eröffnet – und zahlreiche Besucher schauten direkt beim ersten Tag vorbei. Und das hat auch seinen Grund: Nicht nur in Meerbusch hat sich die Künstlerin bereits einen Namen erarbeitet, sondern auch in namhaften Städten im In- und Ausland: in Berlin, Hamburg, Paris, München, Miami, Oslo und Wien. Und verwunderlich ist es nicht: Farbintensiv erfüllen die Bilder den Raum, zeugen von der Leichtigkeit des Seins, von Genuss und Leidenschaft. Von Alexander Ruth

„Wir laden Sie zu kleinen Träumereien und Wohlgefühlen ein“, sagte Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage zur Eröffnung. Und es ist auch ein Abdruck der wundervollen Gastronomie- und Hotellerie-Landschaft der Stadt im Grünen. Die Grundlage der Bilder wurde mit Fotoshootings in Lokalen von Meerbuscher Gastronomen gelegt. Ganz unschuldig ist Wirtschaftsförderin Heike Reiß bei der Schaffung der Kunstwerke und an der Ausstellung nicht. „Sie ist eher außergewöhnlich, entstanden im Rathaus aus einem Brainstorming für ein gemeinsames Projekt zwischen der Künstlerin und Wirtschaftsförderin Heike Reiß“, erklärte Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage den Anwesenden. Und es trafen viele ein, um die aufgehängte Faszination zu erleben. Darunter auch Model Eva-Maria Kromer und Francesco Giunta (auf unserem Bild) von der beliebten Trattoria Enoteca Luca in Büderich am Landsknecht – die gleich mit Ekaterina Moré (Bild Mitte) auf den Erfolg mit einem Gläschen Sekt anstießen. Meerbuscher, die sich die beeindruckende Ausstellung noch anschauen wollen, haben jetzt noch rund zwei Wochen Zeit. Noch bis Sonntag, 5. Februar, hängen die Bilder in der Teloy-Mühle. Geöffnet ist die Ausstellung von mittwochs bis samstags von 16 bis 19 Uhr, sonntags und feiertags von 11 bis 18 Uhr. Foto: vuhl (StadtSpiegel)