Ferienspaß für Kinder!

Am heutigen Mittwoch, 26. April, ist wieder Anmeldetag für die Stadtranderholung in den Sommerferien. Ab 7.30 Uhr können Eltern ihre Kinder unter der Telefonnummer 02159 916–533 im Jugendamt der Stadt anmelden. Von Alexander Ruth

Wie schon im vergangenen Jahr laufen beide Ferienspaß-Angebote auf dem Gelände des Sportplatzes an der Pappelallee in Lank-Latum. Die erste Runde vom 19. bis 28. Juli ist gedacht für die Kinder aus Lank und den Rheingemeinden, das zweite Angebot von 31. Juli bis 9. August richtet sich hauptsächlich an Jungen und Mädchen aus Büderich und Osterath. Aus beiden Stadtteilen fahren wieder Pendelbusse zur Pappelallee und zurück. Die Kinder werden montags bis freitags von 9.30 bis 16 Uhr betreut. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 110 Euro, ermäßigt 60 Euro. Darin enthalten sind das tägliche Mittagessen mit Dessert und Mineralwasser. „Gerne können Kinder auch für beide Ferienprogramme angemeldet werden“, sagt Beate Enzel, Sozialarbeiterin des Jugendamtes und langjährige Leiterin der Stadtranderholung. „Und natürlich sind auch Kinder aus Lank und den Rheingemeinden in der zweiten Ferienspaßrunde bei uns willkommen.“

Unter dem Motto „Upcycling – Kreative Ferien“ wird unter Anleitung geschulter Betreuer gebastelt, experimentiert und gebaut. Auch neue Spiele entwickeln die Kinder gemeinsam. Beim abschließenden Elternnachmittag werden wie immer die Ergebnisse präsentiert.

Ausflüge in die Umgebung, Wasserspiele, Kettcar-Fahren, die Hüpfburg in der nahen Turnhalle sowie zahlreiche Sport- und Spieleangebote runden den Ferienspaß ab. Für schlechtes Wetter wird ein großes Spielzelt aufgebaut.

(StadtSpiegel)