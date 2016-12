Recht schauerlich beginnt die Lichtbilder-Vortragsreihe des Heimatkreises Lank in 2017: „Galgenstrick und Henkershand – Eine Geschichte der spätmittelalterlichen und neuzeitlichen Gerichtsbarkeit“ lautet der Titel am Mittwoch, 11. Januar, um 19.30 Uhr in der Lanker Teloy-Mühle, Kemperallee 10. Archäologe und Historiker Jost Auler aus Dormagen wird dazu referieren, bevorzugt mit Fokus auf die Vergangenheit der engeren Heimat. Bekanntlich verfügte die „Herrlichkeit Nierst“ im 12. Jahrhundert über eine eigene Gerichtsbarkeit, ab 1660 auch mit eigenem Galgen an der Grenze zu Lank. Heute steht in der Nähe ein Holzkreuz. Gänsehaut ist im Vortrag nicht ausgeschlossen und die Ansicht, dass früher alles besser war, wird mit Sicherheit ein mancher korrigieren müssen. Der Eintritt ist frei. Von Alexander Ruth

(Report Anzeigenblatt)