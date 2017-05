Gelungenes Sommerfest in Lank-Latum

Der katholische Kindergarten St. Stephanus in Lank-Latum nutzte das Sommerfest, um sich bei den Sponsoren zu bedanken. Von Alexander Ruth

Der Vorstand des Fördervereines des katholischen Kindergarten St. Stephanus in Lank hatte zum Frühlingsfest geladen. Auf dem Außengelände der Einrichtung konnte dank des strahlenden Sonnenscheines alle Aktivitäten stattfinden. Fast alle Eltern waren mit den Kindern der Igel-, Mäuse- und Bärengruppe an die Hauptstraße zum Feiern gekommen. Bei Grillspezialitäten, Kaffee und Kuchen und selbst gemachten Süßspeisen vergnügten sich so Jung und Alt gemeinsam. Vom Kindergartenträger Horizonte war eigens die Geschäftsführerin Hildegard Trosky-Michalek aus Viersen angereist. Sie dankte in ihrer Begrüßungsrede dem Förderverein für sein soziales Engagement. Und Kindergartenleiterin Angela Pütz war in ihrer Rede begeistert von der unermüdlichen Arbeit des Fördervereines für den Kindergarten. Fördervereinsvorsitzende Nina Busse bedankte sich bei den Sponsoren, insbesondere bei der Sparkasse Neuss und dem Landesamt für schulische Fördervereine. Sie sorgten dafür, dass jede Menge Holzbausteine angeschafft werden konnten, die insbesondere die Motorik der Kinder fördern sollen. Nina Busse bedankte sich weiter bei den lokalen Unternehmen die mit Spenden für eine riesige Tombola gesorgt haben.

(StadtSpiegel)