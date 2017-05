Gelungenes Tennisturnier 2017-05-12T15:03+0200 2017-05-13T00:00+0200

Am ersten Mai-Wochenende fand auf der Tennisanlage von TD Lank 07 wieder ein Turnier für Erwachsene statt. 36 Spielerinnen und Spieler traten in ihren jeweiligen Altersklassen an, um ihre Leistungsklassen zu verbessern. Am Turniertag absolvierte jeder Aktive bei trockenem kühlen Wetter zwei Matches. Gesponsert wurde das gelungene Turnier vom seit nunmehr fünfzehn Jahren in der Lanker Fußgängerzone mit ihrem Modelädchen „designstore“ ansässigen und tennisbegeisterten Vereinsmitglied Anke Bergstein. Neben wertvollen Gutscheinen und einem Modeschmuckpräsent für die weiblichen Teilnehmerinnen spendete sie zusätzlich die benötigten Tennisbälle sowie Verpflegung und Getränke. Die Resonanz aller Teilnehmer zu diesem Turnier war überaus positiv. Große Begeisterung erfuhr die perfekte Durchführung des Turniers durch die Sportwartin Amelie Bergstein, die kleinen Aufmerksamkeiten zwischendurch, sowie der seit Jahren perfekte Zustand der Plätze in Verantwortung des technischen Wartes Tobias Vogel. Von Alexander Ruth