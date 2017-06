Große Prozession an Fronleichnam in Lank-Latum

Das Fronleichnamsfest der Pfarrei Hildegundis von Meer wird in diesem Jahr in Lank-Latum gefeiert. Von Alexander Ruth

Die Gläubigen feiern am Donnerstag, 15. Juni, um 9.30 Uhr auf dem Schulhof der Theodor-Fliedner-Schule im Schieb die Heilige Messe. Die anschließende Prozession führt über Im Schieb, Rostocker Straße, Berliner Straße, Wasserstraße, In der Wasserstadt, Kaiserswerther Straße, Am Wasserturm, Pannebäckerstraße, Mühlenstraße, Alter Markt, zur Pfarrkirche St. Stephanus, wo der sakramentale Schlusssegen erteilt wird. „Wir freuen uns sehr, wenn die Anwohner den Prozessionsweg mit Fahnen und Blumen schmücken“, so die Verantwortlichen.

Zum Abschluss stehen vor der Kirche Getränke und Kuchen bereit, so dass die Anwesenden das Fest gemeinsam ausklingen lassen können.

Sollte die Heilige Messe wegen schlechten Wetters nicht im Freien, sondern in der Kirche stattfinden, werden um 9.15 Uhr die Glocken von St. Stephanus in Lank-Latum läuten.

(Report Anzeigenblatt)