Handball-Kreispokalfinale in der Forstenberghalle

Der Meerbuscher Sportverein TD 07 Lank richtet das „Final Four-Turnier“ aus. Von Alexander Ruth

Die Handballsaison 2016/17 geht in die Schlussphase. Ein Highlight steht jedoch noch bevor: Am Sonntag, 23. April, wird in der Forstenberghalle an der Wittenberger Straße in Lank-Latum das „Final-Four“-Handballturnier um den Pokal des Handballkreises Krefeld-Grenzland ausgetragen. „Der TuS Treudeutsch 07 Lank richtet dieses Turnier zum ersten Mal aus und freut sich auf zahlreiche Besucher aus dem ganzen Handballkreis, vor allem aber auf Lanker Fans, weil die 1. Damenmannschaft des TD 07 Lank auch an diesem Turnier teilnimmt“, sagt Klaus Trautmann von TD 07 Lank. „Sie hat auch eine große Chance, das Final-Four für sich zu entscheiden.“ Das wäre neben dem bereits feststehenden Aufstieg in die neue Regionalliga Nordrhein der nächste große Erfolg für Trainer Michael Cisik und seine Mädels. „Zugute kommt dem Team natürlich auch der Heimvorteil.“ Das Team hofft auf eine große Unterstützung von der Tribüne. In der Hauptrunde reichte ein 21:18 Sieg beim ASV Süchteln. Im Viertelfinale bezwangen die Lanker Damen den SSV Gartenstadt mit 29:19. Die Damen des Osterather TV mussten leider schon in der Vorrunde beim 20:24 bei der SG Dülken die Segel streichen. Auch die Herren spielen den Kreispokalsieger aus. „Leider hat es bei den Herren kein Meerbuscher Team unter die letzten Vier geschafft“, so Klaus Trautmann.

In der Hauptrunde scheiterte TD 07 Lank mit 23:24 an Germania Oppum, der OTV in der Vorrunde am Turnklub Krefeld mit 19:33.

Die Halbfinalspiele beginnen bereits am Vormittag um 10 Uhr. Im ersten Halbfinale der Damen treffen Olympia Fischeln und Adler Königshof aufeinander. Das zweite Halbfinale wird um 12.45 Uhr angepfiffen. Dann treffen die Damen des TD 07 Lank auf den SC Waldniel. Bei den Herren kämpfen im ersten Halbfinale um 11.15 Uhr der Hülser SV und Adler Königshof um den Finaleinzug. Im zweiten Herren-Halbfinale stehen sich der TSV Kaldenkirchen und die Turnerschaft Grefrath gegenüber.

Das Pokalfinale der Damen wird um 15.15 Uhr angepfiffen. Das Finale der Herren schließt sich um 17 Uhr an.

(Report Anzeigenblatt)