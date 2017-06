Hilfe für Südsudan auf Ökomarkt 2017-06-07T12:52+0200 2017-06-07T12:52+0200

Aus den Schlagzeilen verschwunden – aber immer noch traurige Realität: die Hungerkatastrophe im Südsudan. Die Aktionsgruppe Meerbusch des Kinderhilfswerks Plan international bietet auf dem Ökomarkt in Lank am kommenden Sonntag, 11. Juni, Dekoratives und Kulinarisches zugunsten der Nothilfe Südsudan an. Schätzungen von Unicef zufolge sind dieses Jahr mehr als eine Million Kinder im Südsudan von akuter Mangelernährung betroffen. 270.000 Kinder leiden an schwerer Mangelernährung. Von Flucht und Vertreibung als Folge des Bürgerkriegs sind circa 3,5 Millionen Menschen betroffen: 1,6 Millionen Menschen sind außer Landes geflohen, 1,9 Millionen wurden innerhalb des Landes vertrieben. Von Alexander Ruth