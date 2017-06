Immer mittwochs rund um Meerbusch 2017-06-09T13:52+0200 2017-06-10T00:00+0200

Der Radfahrverein 1897 Meerbusch-Lank e.V. veranstaltet auch in diesem Jahr wieder die traditionellen, sehr beliebten Mittwochsfahrten. Auch Neubürger sind herzlich eingeladen, sie lernen so „unser schönes“ Meerbusch aus dem Fahrradsattel näher kennen. Los geht es jeden Mittwoch in den Monaten Juni, Juli und August. Gefahren werden jeweils ca. 25 bis 30 Kilometer. Start und Treffpunkt ist immer mittwochs um 18 Uhr an der alten Sparkasse, Hauptstraße 92 in Lank-Latum. Gäste sind sehr herzlich willkommen. Infos gibt es bei Günther Schackers: 02150 4324. Von Alexander Ruth