Jürgen Santen macht’s noch länger

Der Brudermeister der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft in Lank-Latum wurde einstimmig wiedergewählt. Und: Im Juni wird das Große Schützen- und Heimatfest gefeiert. Von Alexander Ruth

Im Forum Wasserturm fand jetzt die Mitgliederversammlung der St. Sebastianus Schützenbruderschaft von 1475 Lank-Latum statt. Brudermeister Jürgen Santen konnte neben dem Präses Pfarrer Norbert Viertel, dem Schützenkönig Peter Fiegen, dem Prinzen Lukas Höttges, den Ministern Adam Zinn und Dieter Sahlmann und den sechs Ehrenmitgliedern (Peter Beeser, Bernhard Davids, Helmut Gebhardt, Dieter Paulat, F.-J. Prossegger, F.-J. Radmacher) der Bruderschaft insgesamt 149 der 502 Mitglieder begrüßen. In seiner Ansprache begründete er den Beschluss zur Verlegung des Königs- und Prinzenvogelschießens. „Ab 2018 findet das Schießen in den geraden Jahren immer am vierten Juni-Wochenende statt“, so Jürgen Santen, Brudermeister der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft in Lank-Latum.

Nach „überaus positiven Berichten“ aus den verschiedenen Ressorts übernahm Ehrenbrudermeister Bernhard Davids die Versammlungsleitung. Er fand lobende Worte für die Arbeit des Vorstands und beantragte diesen zu entlasten. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Nun stand die Wahl des Ersten Brudermeisters auf der Tagesordnung. Einziger Kandidat an diesem Abend war Amtsinhaber Jürgen Santen. Er wurde einstimmig gewählt und geht somit in seine sechste Amtszeit. Eintagsfliegen sind die Brudermeister in Lank-Latum wahrlich nicht. Wie seine drei Vorgänger kann nun auch Santen auf eine respektable Amtszeit verweisen. Des Weiteren standen die Wahlen des Ersten Geschäftsführers (Hans Bödicker), des Zweiten Schatzmeisters (Thomas Gabernig) und des Ersten Schießmeisters (Wolfgang Schneider) an. Alle Amtsinhaber wurden mit überwältigenden Ergebnissen wiedergewählt. Zu neuen Kassenprüfern wurden Markus Frank und Kevin Kurfiß, zum Ersatzprüfer Thomas Pütz gewählt. Der General Frank Neukirchen verlas die wichtigsten Termine des Jahres. Höhepunkt wird zweifellos das Große Schützen- und Heimatfest vom 23. bis 26. Juni sein. Auch das Maifest am 6. Mai wird wieder ein Highlight im Schützenjahr sein. Brudermeister Santen bedankte sich ausdrücklich bei seinen Mitstreitern aus Vorstand und Offizierskorps und brachte zum Ausdruck, „wie viel Spaß mir die Zusammenarbeit“ mit diesen Gremien bereite.

(Report Anzeigenblatt)