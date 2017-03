Jahresausstellung in Teloy-Mühle 2017-03-16T09:31+0100 2017-03-16T09:31+0100

Die Jahresausstellung des „Kunstkreis Meerbusch” mit Unterstützung der Stadt Meerbusch beginnt am Samstag, 25. März, um 16 Uhr in der Teloy-Mühle in Lank-Latum. Die Ausstellung geht bis zum 2. April und ist von Montag bis Samstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Von Alexander Ruth