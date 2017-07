Käse, Wein und ein gutes Buch 2017-07-04T13:02+0200 2017-07-04T13:01+0200

Was gibt es Schöneres, als im Sommer mit vielen spannenden und schönen Büchern die Sonnentage zu genießen. Um Ihnen die Auswahl ein wenig leichter zu machen, stellen Karolin Voitz und Lothar Klomps am morgigen Donnerstag, 6. Juli, um 20 Uhr in der Lanker Buchhandlung Mrs.Books, Hauptstraße 35, bei Käse und einem Glas Wein ihre Lieblings-Sommer-Urlaubsbücher vor. Eintrittskarten gibt es ab sofort in der Buchhandlung. Von Kellys Grammatikou