Kinder-Flohmarkt in Lank-Latum 2017-02-21T10:41+0100 2017-02-21T10:41+0100

Am Samstag, 11. März, findet von 14 bis 17 Uhr im katholischen Kindergarten St. Stephanus in Lank-Latum ein Kinder-Flohmarkt statt. Passend zum Start des Frühlings gibt es eine große Verkaufssonderfläche für Kinderrollfahrzeuge und -fahrräder. Interessierte Verkäufer können sich beim Förderverein für 10 oder 13 Euro Standmiete (mit/ohne Kuchenspende) anmelden. Dafür erhält man einen Zwei-Meter-Tisch sowie einen Ständer für Ware auf dem Bügel. Verkäufer müssen sich um nichts kümmern, die Verkaufsflächen werden vom Kindergarten vorbereitet. Caféteria und Kinderprogramm gibt’s auch. Wer nur seine Rollfahrzeuge vom Förderverein kommissarisch verkaufen lassen will, kann sich auch gerne informieren/anmelden unter: basar.kathkindergarten@gmail.com. Von Alexander Ruth