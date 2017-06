Kochen lernen mit einem Franzosen 2017-06-13T09:22+0200 2017-06-13T13:22+0200

Ein leckeres Menü wird unter Anleitung eines Franzosen, der in die Kochkünste des Mittelmeerraumes einweiht, in einem VHS-Kursus am Dienstag, 20. Juni, von 17.45 bis 21.45 Uhr, in der Lehrküche im Bürgerhaus in Lank-Latum, Wittenberger Straße 21, zubereitet. Auf dem Speiseplan stehen unter anderem Linguini mit Venusmuscheln, Minestrone Classica sowie Geflämmter Kräuterthunfisch auf Risotto und Erbsenpürree, Limettenpesto. Das Kursentgelt beträgt 41,70 Euro, darin sind die Menüzutaten, Wein und Wasser enthalten. Anmeldungen unter Telefon 02159 916500–501. Unter der angegebenen Telefonnummer können sich interessierte Meerbuscher auch über weitere kulinarische Termine der VHS Meerbusch im Sommer 2017 erkundigen. Von Alexander Ruth