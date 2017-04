Lanker finanzieren Schule

609 Euro kamen beim traditionellen Misereor-Fastenessen im Lanker Pfarrzentrum zusammen. Von Alexander Ruth

Der große Saal im katholischen Pfarrzentrum in Lank war bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Pfarrei Hildegundis von Meer zum diesjährigen Misereor-Fastenessen eingeladen hatte. Mehr als 80 Menschen aller Generationen kamen unter dem Motto „Die Welt ist voller guter Ideen – lass sie wachsen!“ zusammen, um für einen guten Zweck gemeinsam zu essen und zu trinken.

Wie in jedem Jahr spendeten zahlreiche freiwillige Helfer leckere vegetarische Gerichte. Der Spenden-Reinerlös von 609 Euro geht in diesem Jahr an eines der ärmsten Länder Afrikas, Madagaskar, und unterstützt dort den Aufbau von Schulen. Mit dem Geld können die Spender ein ganzes Jahr lang eine Schule, eine Lehrerstelle und acht Schulkinder finanzieren.

(StadtSpiegel)