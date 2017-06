Lanker lieben ihren Peter VIII. Fiegen

Ein unvergessliches Fest bereiteten die Lank-Latumer Schützen ihrer Majestät Peter VIII. Fiegen. Von Alexander Ruth

Die Schlacht am Kaldenberg ist gewonnen. Freudestrahlend setzt der Lank-Latumer Schützenkönig Peter VIII. Fiegen seinen Festzug über die Mittelstraße fort, nachdem Alte Schützen unterstützt von Artilleristen die Feste Kaldenberg erstürmt und die rebellische Freischar das Fürchten gelehrt hatten. Diesmal hatten sich übrigens beide Seiten vor allem der gefürchteten Brennnesselbüscheln bedient, die sonst Markenzeichen der Freischar sind. Nach einigem Geplänkel konnte Freischarhauptmann Michael Schneider an der dritten Barrikade immerhin noch 50 Liter Gerstensaft und eine Spende für die Kinder aushandeln.

Am Montagabend sagte das Königspaar seinem Regiment dann auch Dank. Als Fiegen auch seine Birgit lobte, sie habe ihm die Regentschaft erst möglich gemacht, erstickten Freudentränen die Stimme des Monarchen. Kaum weniger bewegt waren an diesem Abend aber auch drei altgediente Recken. Ex-General und Ehrenbrudermeister Benn Davids wurde mit dem seltenen St. Sebastianus Ehrenschild ausgezeichnet. Der Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften vergibt diese Ehrung für kirchliches Engagement um den Glauben. Brudermeister Jürgen Santen erläuterte, dass Davids von 1977 bis 2009 Stellvertreter von Pfarrer Willi Dapper als Vorsitzender des Kirchenvorstandes und maßgeblich an der Sanierung von St. Stephanus beteiligt war. Der Bezirksbundesmeister lobte Davids als Vorbild im Glauben und überreichte den goldenen Schild mit der Sebastianusfigur im Strahlenkranz von tosendem Applaus begleitet.

Außer Applaus herrschte im Zelt auch Stille, als Ehrengeneral Karl-Michael (Mika) Grubert und sein ehemaliger Adjutant Klaus Rütten mit dem St. Sebastianus Ehrenkreuz dekoriert wurden. Beide hatten sich über Jahrzehnte bis zum selbst gewählten „Ruhestand“ für die Bruderschaft engagiert, Rütten auch als 2. Geschäftsführer. Heute marschieren beide in den Reihen der Jägerkompanie Edelweiß mit. Mit dem Lank-Latumer Ehrenorden wurde außerdem Andreas Müller für sein Engagement um den Kinderkarneval ausgezeichnet. Das Silberne Verdienstkreuz erhielten Dirk Marose, Wolfgang Kurfiss, Werner Schmitz, Fabian Wiemann, Rainer Füssel, Lothar Kanschik und Christoph Jaspers.

(StadtSpiegel)