Lasst es wieder krachen !

Ab kommenden Donnerstag laufen die Spiele der Fußball-Hallenstadtmeisterschaft in der Lanker Forstenberghalle. Dann pilgern wieder Hunderte Fans der einzelnen Mannschaften aus Meerbusch zur Spielstätte, um ihre Jungs anzufeuern, mit ihnen zu fiebern und zu jubeln. Von Alexander Ruth

Es ist das sportliche Highlight zum Jahresanfang: Am kommenden Wochenende werden Meerbuschs Fußballer zur Fußball-Hallenstadtmeisterschaft antreten – und auch in diesem Jahr werden wieder Hunderte Zuschauer und Fans zur Spielstätte pilgern, um ihre Mannen anzufeuern, mit ihnen zu fiebern, zu leiden und zu jubeln. Der Ausrichter in diesem Jahr ist der Adler Nierst, die Spielstätte ist wie im Vorjahr die Forstenberghalle in Lank-Latum. Im vergangenen Jahr siegte bei den ersten Mannschaften der Senioren der TSV Meerbusch gegen den FC Büderich im Finale. Mit 6:2 Toren fegte der Bezirksligist die Büdericher vom Platz. Trainer Christian Spielmann damals: „Der FC hatte keine Chance gegen unsere Jungs, das war ein super Turnier.“ Ob das in diesem Jahr wieder klappt, steht in den Sternen. Denn traditionell bereiten sich Meerbuschs Mannschaften aus den unterschiedlichsten Stadtteilen bestens auf das Wochenende vor. Und in diesem Jahr starten die Spiele dank der Weihnachtsferien bereits am Donnerstag, 5. Januar. Dann treten die A-Jugend-Teams gegeneinander um 18 Uhr an. Am Freitag, 6. Januar, spielen die E-Jugend-Mannschaften um 14 Uhr, die C-Jugend-Teams um 16 Uhr und die Jungs der B-Jugenden um 19 Uhr. Am folgenden Samstag, 7. Januar, sind dann die D-Jugenden um 10 Uhr dran. Ab 14 Uhr versuchen sich die Alten Herren, ab 17.30 Uhr die 2. Mannschaften. Der Sonntag als Abschluss des verlängerten Wochenendes fängt um 10 Uhr mit den Bambinis an. Ihnen folgen um 12.30 Uhr die F-Jugend-Teams – und um 16 Uhr treten dann die 1. Mannschaften gegeneinander an.

Die ausführlichen Spielpläne finden sich online hier.

Und die Spielregeln sind einfach erklärt: Am Spiel teilnehmen dürfen je ein Torwart und vier Feldspieler. Der Kader einer Mannschaft besteht aus maximal zwölf Feldspielern und zwei Torhütern. Die Meldung erfolgt durch Eintragung in den Turnierspielberichtsbogen vor Turnierbeginn. Der sogenannte „fliegende Wechsel“ ist von der Torauslinie zulässig. Hat eine Mannschaft mehr als die erlaubte Anzahl von Spielern auf dem Spielfeld, so ist das Spiel zu unterbrechen und der Spieler, der zu früh das Spielfeld betreten hat, mit der gelben Karte zu verwarnen. Spielfortsetzung mit indirektem Freistoß für die gegnerische Mannschaft erfolgt dort, wo der Ball bei der Spielunterbrechung war. Wird durch Feldverweis die Zahl der Spieler einer Mannschaft auf weniger als zwei Feldspieler verringert, so muss das Spiel abgebrochen werden. Es gelten die Bestimmungen für Spielwertung bei verschuldetem Spielabbruch. „Gespielt werden darf nur in Hallenschuhen mit heller Sohle“, so die Organisatoren. Jede Mannschaft hat zwei farblich unterschiedliche Trikotsätze mit Rückennummern mitzubringen.

„Wir hoffen natürlich wieder auf spannende, aber auch faire Spiele“, so die Verantwortlichen des Adler Nierst. Und eines ist immer garantiert:

Die Stimmung bei den Fußball-Hallenstadtmeisterschaften sucht ihresgleichen – sie ist faszinierend, laut, einfach toll.

(StadtSpiegel)