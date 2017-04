Laufen für den guten Zweck

290 Schülerinnen und Schüler der Lanker Theodor Fliedner Grundschule liefen rund 10 000 Euro zusammen. Von Alexander Ruth

Natürlich freut sich jedes Schulkind auf die Ferien, viele verlassen am letzten Schultag rennend das Schulgebäude und bringen so ihre Freude zum Ausdruck. Die 290 Schülerinnen und Schüler der Lanker Theodor Fliedner Grundschule starteten bereits am Freitagmorgen laufend in den letzten Schultag vor den Osterferien und sie hatten einen guten Grund dafür. Bei ihrem fünften Sponsored Run liefen alle Schüler der Schule für einen guten Zweck.

Bereits zum fünften Mal waren die Grundschüler auf der Sportanlage an der Pappelallee unterwegs und drehten ihre Runden. Zuvor hatten sie bei Freunden und in der Familie Sponsoren geworben, die ihnen für jede Runde einen festgelegten Geldbetrag zugesichert hatten.

Die Erstklässler hatten je Runde 400m zurückzulegen, alle anderen Kinder hatten sogar 800m im nahe gelegenen Wald zu schaffen. Mit großem Eifer und jeder Menge Begeisterung waren die Schulkinder bei dieser Aktion dabei und begeisterten auch die gut 30 helfenden Lehrer, Eltern und Mitglieder des Schulfördervereins. Rund um den Parcours hatten diese sich postiert und waren Ansprechpartner und, was ganz wichtig war, bei ihnen bekamen die eifrigen Läufer ihre Runden per Stempelabdruck dokumentiert.

Damit die Kinder bei Kräften blieben, hatte der Förderverein 250 Bananen als Fitnesssnack und jede Menge Mineralwasser organisiert.

Stefan Ungruhe hatte in den letzten Sportstunden mit seinen Kindern geübt und ihnen beigebracht, die eigenen Kräfte einzuteilen. Das zahlte sich aus, denn es wurden weit mehr Runden gelaufen, als die Erwachsenen erwartet hätten. „Wir können davon ausgehen, dass heute über 10000 Euro erlaufen werden“, erklärte er erfreut.

Im Krankenhaus in Tansania wird die Freude ganz sicher ebenso groß sein.

Ein zusätzlicher Ansporn für die Kinder der Theodor Fliedner Grundschule war es bestimmt auch, dass ein Teil der Sponsorengelder für die Schulhofgestaltung genommen werden soll.

Schulleiterin Anja Drenkelfort war begeistert von dem großen Erfolg des diesjährigen Sponsorenlaufs, der für sie der erste in ihrer Laufbahn war, denn sie trat ihre Rektorinnenstelle erst im Februar an. „Ich finde es ganz großartig, mit welcher Freude die Kinder gelaufen sind und wie sehr uns die Eltern und der Förderverein unterstützt haben!“, freute sie sich.

(StadtSpiegel)