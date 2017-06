Legionäre integrieren

Für Migranten legen sich die Lanker „Römer“ ordentlich ins Zeug – in der Lanker Lehrküche. Von Alexander Ruth

Die Legionäre des Lank-Latumer Schützenregimentes waren lange Zeit selbst neuartig für den Durchschnittschützen. Jetzt hat sich die Truppe ihres historischen Vorbildes gemäß dem nationenübergreifenden Verständnis verpflichtet. Wie die Liebe gehen auch Freundschaft und Völkerverständigung durch den Magen. Nach diesem Lehrsatz luden die Römer, die seit 2009 im Schützenwesen unterwegs sind, vor einiger Zeit die „besonders integrationswilligen Teilnehmer der Deutschkurse in Meerbusch“ zu einem Kochen von Männern für Männer einzuladen. Daraus hat sich eine Tradition entwickelt, so dass etwa sechs Mal im Jahr Römer und Migranten mit den ehrenamtlichen Deutschlehrern in der Lehrküche des Bürgerhauses gemeinsam international kochen. Das anschließende gemeinsame Mahl wird dabei stets durch ein christliches Tischgebet eingeleitet, bei dem auch Muslime Gott danken. Finanziert wird die zündende Idee durch Jagertee und Käsespätzle, die auf dem Nikolausmarkt verkauft werden, und natürlich Spenden.

(StadtSpiegel)