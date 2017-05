Meerbuscher Band „On The Rise“ 2017-05-11T09:31+0200 2017-05-11T09:31+0200

Am Samstag, 20. Mai, spielt die Meerbuscher Band „On The Rise“ live im La Pähd, Fronhofstraße 12, in Lank-Latum. Die Band spielt Rock, Blues und Folk – die Hymnen ihrer Jugend. Ab 20 Uhr wird gerockt. Der Eintritt ist frei. Eine Zehn-Euro-Verzehrkarte gibt es beim Wirt. Von Alexander Ruth