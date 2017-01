Mehr Bewegung für die Kids

Der evangelische Kindergarten Lank konnte jetzt sein Bewegungsangebot erweitern. Von Alexander Ruth

Schon vor Weihnachten freuten sich die Kinder des evangelischen Kindergartens Lank in der vergangenen Woche über ein Geschenk, das in ihrer Turnhalle aufgebaut wurde: Von der neuen Deckenaufhängung hängt jetzt eine Mattenschaukel, die die Kinder sofort begeisterte.

„Die Befestigungen an der Decke und den Wänden eröffnen uns ganz neue Möglichkeiten, die gerade auch in der nass-kalten Jahreszeit dem Bewegungsdrang der Kinder aller Altersgruppen Rechnung tragen“, freut sich Kindergartenleitung Martina Ketzer. „Ich danke dem Förderverein, der Fritz Henkel-Stiftung sowie der Gemeindestiftung für die Finanzierung des Projektes.“ Das Konzept wurde in Zusammenarbeit mit Ergotherapeutin Lorena Dunant ausgesucht, die im Rahmen des Familienzentrums, als das der Kindergarten zertifiziert ist, dieses Spektrum abdeckt. Durch verschiedene Schaukel- und Kletterelemente können die Kindern noch besser in ihren motorischen Fähigkeiten gefördert werden.

Die Fördervereinsvorsitzende Dr. Sonja Growe hat die Umsetzung begleitet: „Nachdem Martina Ketzer mit dem Wunsch einer Deckenaufhängung an uns herangetreten war, war eine aufwendige Balkenkonstruktion notwendig. Den nicht unerheblichen Aufwand ist es angesichts der Begeisterung der Kinder, Erzieher und Eltern auf jeden Fall wert gewesen.“

Die Kinder freuen sich ab sofort einmal mehr auf die regelmäßigen Turnstunden und so manchen regnerischen Wintertag.

(StadtSpiegel)