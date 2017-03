Messdienerplaketten in Lank verliehen 2017-03-22T15:12+0100 2017-03-22T15:11+0100

In der Sonntagsmesse nahm die Messdienergemeinschaft in St. Stephanus jetzt vier neue Messdienerinnen in ihre Reihen auf: Fast ein Jahr haben sich Maike, Christina, Caroline und Cara (v.l.n.r., vordere Reihe) auf ihren Dienst am Altar vorbereitet, Messen gedient und die anderen Messdiener kennengelernt, bevor sie nun im Mittelpunkt der Aufnahmefeierlichkeiten standen. Während der Messe bekamen sie ihre Ausweise überreicht und tragen nun als sichtbares Zeichen stolz die durch Pfarrer Norbert Viertel gesegneten Messdienerplaketten. Gleichzeitig freut sich die Messdienerschaft über Verstärkung im Betreuerteam. In dem feierlichen Gottesdienst, der musikalisch durch eine Bandformation der Messdiener St. Stephanus gestaltet wurde, galt es aber auch, „Danke“ zu sagen: „Danke an Anna und Lisa – zwei Messdienerinnen, die 14 und 15 Jahre für die Gemeinde nicht nur am Altar ihren Dienst taten“, sagt Christian Gesse von der Messdienergemeinschaft in St. Stephanus. Von Alexander Ruth