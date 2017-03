Modenschau in Bösinghoven 2017-03-06T09:32+0100 2017-03-06T09:32+0100

Zu einer Modeschau lädt die katholische Frauengemeinschaft Ossum-Bösinghoven am Mittwoch, 26. April, um 17 Uhr ins Pfarrzentrum Bösinghoven an der Von-Arenberg-Straße ein. Das Modehaus Dammer aus Lank wird an diesem Nachmittag aktuelle Frühjahrs-und Sommermode präsentieren. Von Alexander Ruth