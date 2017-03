Neues Vereinsheim schwebte ein

Der TSV Meerbusch darf bald seines neues Vereinheim den Fans und der Von Alexander Ruth

breiten Bevölkerung an der Nierster Straße vorstellen. Mit mehreren Schwerlasttiefladern wurden die zuvor getrennten Büroräumlichkeiten auf den Parkplatz der Sportanlage und Heimstätte des TSV transportiert. Ein

bekanntes Kölner Kranunternehmen hievte die Teile dann in Stellung. In den nächsten Tagen werden die die Gebäudeteile wieder als eine Einheit verbunden, die Glasscheiben der Fenster wieder eingebaut und die Elektrik wieder angeschlossen sowie der Innenanusbau durchgeführt der Hoffnung, den Fans das schmucke Vereinsheim noch in der aktuellen

Oberligaspielzeit präsentieren zu können. Foto

: stb

(Report Anzeigenblatt)