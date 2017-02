Ein vielfältiges Bewegungsprogramm mit sanften, aber überaus wirkungsvollen Übungen wird in einem Vormittags-Pilates-Kurs geboten, der am Donnerstag, 9. Februar, um 9.50 Uhr in der Turnhalle in Lank, Stettiner Straße 19, beginnt. Entgelt: 42,60 Euro. Von Alexander Ruth

VHS-Anmeldung: 02159 916500–501. (Report Anzeigenblatt)