Pilates-Kurs für Mütter

Junge Mütter, die nach der Entbindung ihren Körper mittels Kräftigung der Muskulatur, durch Haltungsschulung und Entspannung zurückbilden möchten, haben dazu in einem speziellen Pilates-Kurs Gelegenheit. Dieser findet ab Donnerstag, 9. Februar, jeweils von 10.40 bis 11.25 Uhr in Lank in der Turnhalle auf der Stettiner Straße 19 statt. Teilnehmen können Frauen ab der 6. Woche bis etwa neun Monate nach der Geburt. Es wird auf den individuellen Fitnessstand jeder Teilnehmerin Rücksicht genommen. Die Babys können mitgebracht werden. Entgelt: 42,60 Euro. Von Alexander Ruth

Anmeldung bei der Volkshochschule unter Telefon 02159 916 500–501. (Report Anzeigenblatt)