Regentschaft einer tollen Truppe!

Peter VIII. Fiegen hat eine klasse Mannschaft um sich herum zusammengestellt – die ein klasse Fest garantiert!

Das Lank-Latumer Königshaus besteht neben dem Königs- und dem Prinzenpaar seit Alters aus zwei Ministerpaaren, einem oder mehreren Ordonnanzen und vier Hofdamen. Monarch Peter – der achte König seines Namens – Fiegen hat an dieser Tradition festgehalten, dabei allerdings auf farbliche Abwechslung geachtet, denn in diesem Königshaus sind gleich drei unterschiedliche Uniformen zu sehen.

Als Mitglied der Alte Schützenkompanie trägt Peter VIII. Fiegen selbst den grünen Schützenrock. Der 49-Jährige gehört der Kompanie seit 23 Jahren an und ist dort Fahnenoffizier und Kassierer. Beruflich hat es den Lank-Latumer in eine Holzgroßhandlung verschlagen, in seiner Freizeit stehen Kegeln und Fussball auf dem Plan. Auch Königin Birgit ist in ihrer Freizeit sehr aktiv. Schwimmen und Walken wechseln sich mit Backen und Lesen ab. Beruflich ist die Königin als Büroleiterin im Studienkreis Meerbusch ebenfalls an der Spitze angekommen. In den nächsten Tagen widmen sich beide allerdings voll und ganz ihrem Königreich.

Prinz Lukas Höttges vereint mit seiner Uniform Gegensätze. Er trägt den braunen Rock der Freischar Latum und verkörpert damit als Teil des Königshauses nicht nur die Jungschützen der Bruderschaft, sondern auch das rebellische Element im Lank-Latumer Schützenwesen. Der 24 Jahre alte Zerspannungsmechaniker ist seit 14 Jahren in der Freischar und hat natürlich selbst schon auf der anderen Seite der Barrikaden gestanden. Neben Beruf und Schützenwesen engagiert sich der junge Mann bei der Freiwilligen Feuerwehr und spielt Handball. An seiner Seite steht als Prinzessin Victoria Inglis. Die reiselustige Studentin teilt mit ihrem Prinzen die Freude am Handballspielen. In Düsseldorf studiert die 20-Jährige derzeit Medieninformatik. Die beiden Minister tragen zum Schützenfest das kräftige Blau der Marinekompanie. Finanzminister Dieter Sahlmann hat die Offiziersjacke mit Schirmmütze zum ersten Mal an, da er erst in diesem Jahr der Marinekompanie beigetreten ist. Als Kompaniewirt bestehen natürlich schon länger Verbindungen. Der 68 Jahre alte frühere Polizist stammt aus dem fernen Berlin und betreibt mit seiner Conny Reiners seit einigen Jahren das Haus Baumeister in der Fußgängerzone, das seit Jahrzehnten die Heimat der Matrosen ist.

Als Kriegsminister muss sich diesmal Adam Zinn durchschlagen – ihm droht die Entführung durch die Freischar. Das hat der Postbeamte bereits während seiner eigenen Regentschaft vor vier Jahren erfahren müssen. Trotzdem hat der unerschrockene Angler und Kegelbruder das gefahrvolle Amt übernommen. Neben Beruf und Schützenkompanie widmet der 55-jährige Karnevalist seine Freizeit auch dem Fußball. Diese Hobbys teilt auch Ehefrau Barbara, die im Zivilberuf als Pflegeassistentin arbeitet.

Das arbeitsreiche Amt des Ordonnanzoffiziers hat Maximilian Goronz übernommen, der wie sein König das Grün der Alten Schützen repräsentiert. Der gelernte Diplom-Verwaltungswirt ist derzeit bei der Sozialversicherung angestellt und seit zehn Jahren bei den Alten Schützen.

Der 28-Jährige ist außerdem Judoka und damit für die Sicherheit seines Königs und der Hofdamen zuständig. Letztere sind in diesem Jahr Leonie Raven, Nicole Pricken, Lara Smitmans und Isabel Kunze.

