An der Kemper Allee in Lank-Latum beginnt die Sanierung der Wasserleitungen. Die Arbeiten sind für acht Wochen geplant. Von Alexander Ruth

Die Stadt Meerbusch nimmt in den nächsten Wochen die Erneuerung der Straßendecke und Nebenanlagen der Kemper Allee in Lank in Angriff. Zuvor allerdings ersetzen die Wirtschaftsbetriebe Meerbusch im einem Bereich von ungefähr 200 Metern die Hauptwasserleitung. Rund 100.000 Euro investieren die Wirtschaftsbetriebe Meerbusch als Eigentümerin der Versorgungsnetze in die Baumaßnahme. Die Bauarbeiten werden sich zwischen Hauptstraße und Mühlenstraße über einen Zeitraum von rund acht Wochen erstrecken. Währenddessen werden auch einige Hausanschlüsse neu verlegt. Im Anschluss an die Sanierung der Wasserleitung beginnt der Straßenbau im Auftrag der Stadt Meerbusch.

„Wie immer ist so eine Baumaßnahme für Anwohner und Verkehrsteilnehmer mit Unannehmlichkeiten verbunden. Das ist uns bewusst. Deshalb haben wir die Anwohner mit einem Schreiben bereits informiert und sind bemüht, die Belastungen so gering wie möglich zu halten“, berichtet wbm-Projektleiter Jürgen Martin.

(StadtSpiegel)