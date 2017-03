Senioren erkunden Ostfriesland 2017-03-31T09:22+0200 2017-03-31T09:21+0200

Senioren aus Meerbusch können den Spätsommer in Ostfriesland mit Teegenuss und Friesentorte bei einer Reise der evangelische Kirchengemeinde Lank genießen. Vom 20. bis 29. August geht es nach Wiesmoor am idyllischen Ottermeer. Auf dem Programm der Busreise stehen eine Fahrt mit dem Grachtenschiff durch Emden, ein Besuch der Meyerwerft, ein Ausflug nach Gretsiel und ein friesischer Musikabend. Nähere Informationen unter 02150 1830 und im Gemeindebüro, Nierster Straße 56 in Lank, das auch die Anmeldungen entgegen nimmt. Von Alexander Ruth