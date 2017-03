Sport für Mütter mit Babys in Lank! 2017-03-02T14:52+0100 2017-03-02T14:52+0100

Die TD Lank 07 Gymnastikabteilung bietet vom 25. April bis 11. Juli immer dienstags von 11 Uhr bis 12 Uhr in der Turnhalle Stettiner Straße in Lank-Latum einen Fitness-Kursus für Mütter an. Die Babys dürfen mitgebracht werden. Der Kursus richtet sich an Mütter mit Babys bis zum Krabbelalter. Für Mitglieder der TD Lank Gymnastikabteilung beträgt die Kursgebühr Von Alexander Ruth