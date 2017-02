TD 07-Tennisabteilung mit „Erfolgsstory“!

Rekord: Innerhalb von zehn Jahren verdoppelten sich beinahe die Mitgliederzahlen bei der Lanker Tennissparte von TD 07 Lank. Von Alexander Ruth

Jüngst fand die jährliche Mitgliederversammlung der Tennisabteilung von TD 07 Lank statt: „Der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden, Thomas Steinforth, hörte sich wie eine fortgesetzte Erfolgsstory an“, berichtet Wolfgang Glasmacher. „Die Vereinskasse ist solide aufgestellt, es gibt weiterhin keine Beitragserhöhungen und der Mitgliederbestand ist auf Rekordniveau.“ TD 07 Lank wuchs in den letzten zehn Jahren von 280 Mitgliedern auf inzwischen 534 zu Beginn der Saison 2017. „TD 07 ist somit inzwischen der Tennisclub mit den zweitmeisten Mitgliedern im ganzen Tenniskreis Krefeld.“ Von diesen Mitgliedern sind zurzeit 221 Kinder und Jugendliche im ständigen Training des Vereinstrainers Dirk Groth. Dieser geht mit TD 07 jetzt in die zweite Saison „und beide Seiten attestierten sich ihre gegenseitige Zufriedenheit“. Großen Beifall erhielt zum wiederholten Mal das Jugendteam um Sandra Grote und Sabine Wetter, die seit Jahren „den richtigen Mix aus Talentförderung und Heranführung an den Wettbewerb in den Ligen finden“.

Die Wahl der einzelnen Funktionsträger war schnell erledigt, denn alle wurden neu im Amt bestätigt: Thomas Steinforth und Wolfgang Glasmacher als Vorsitzende, Bernd Seifert als Kassenwart, Amelie Bergstein als Sportwartin, Sandra Grote als Jugendwartin, Thomas Mey und Alexander Strecker als Beisitzer. Zudem wurde der Vorstand erstmalig durch Bernd Rudolph als zusätzliche Kraft verstärkt. Ende Februar werden die Außenplätze für die neue Saison bereits präpariert und die Mitglieder freuen sich bereits auf die nächste Außensaison, „für die sicherlich der technische Wart, Tobias Vogel, selbstverständlich auch im Amt bestätigt, beste Platzverhältnisse verspricht“.

(Report Anzeigenblatt)