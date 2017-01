TD Lank-Mitglieder jetzt Ersthelfer

Die Trainer der TD Lank- Von Alexander Ruth

Gymnastikabteilung

haben erfolgreich an einer „Ersten Hilfe“-Fortbildung teilgenommen. Anhand von einigen Beispielen machte der Lehrrettungsassistent den Teilnehmern bewusst, wie wichtig der Ersthelfer bei einem Notfall ist. Besonders sein Anliegen, dass es in Deutschland zu wenig Menschen gibt, die für einen medizinischen Notfall geschult sind, stimmte sehr nachdenklich. Anschließend vermittelte der „Erste Hilfe Profi“ den Teilnehmern das richtige Verhalten bei einem Notfall. „Die Fortbildung war richtig gut“, so Elisabeth van Kuilenburg im Anschluss der Veranstaltung, „aber hoffentlich müssen wir das Gelernte nie anwenden“. Das hoffen natürlich alle Teilnehmer des Kursus, jedoch gibt ihnen die Fortbildung ein gutes Gefühl, bei einem medizinischen Notfall ein wenig weiterhelfen zu können. Foto: TD Lank

(StadtSpiegel)