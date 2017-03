Tennis-Saison startet bei TD 07 2017-03-15T10:22+0100 2017-03-15T10:22+0100

Die offizielle Saisoneröffnung des Tennisvereins Treudeutsch 07 Lank findet am nächsten Samstag, 18. März, auf der Anlage an der Pappelallee in Lank statt. Allerdings: Zur Probe spielten die Mitglieder bereits an den letzten beiden Wochenenden bei schönen Frühlingstemperaturen auf den bestens präparierten Ascheplätzen. Von Alexander Ruth