TSV-Tennissportler laden zum Schnuppern

Am kommenden Sonntag können sich Interessierte vom Angebot der Tennisabteilung des TSV Meerbusch überzeugen. Von Alexander Ruth

Nach langen Wintermonaten ist es wieder so weit, dass die Tennisabteilung des TSV Meerbusch alle am Tennissport Interessierten zu ihrem „Tag der offenen Tür“ am kommenden Sonntag, 30. April ab 11 Uhr auf ihrer Anlage in der Nierster Straße 96 in Lank-Latum herzlich einlädt.

Jedermann, ob groß oder klein, kann an diesem Tag sein Geschick mit Tennisschläger und gelber Filzkugel unter Anleitung des Vereinstrainers testen. Tennisschläger und Bälle werden gestellt. Sportkleidung ist nicht erforderlich, aber passendes Schuhwerk sollte mitgebracht werden. „Frühjahrsangebote statt Aufnahmegebühr“ – so lautet die Überschrift zu den beiden attraktiven Einsteigerangeboten, die sich insbesondere an junge Familien richten. „Schnuppertennis“ und „Starterkarte“ bieten vergünstigte Trainerstunden und ermäßigte Mitgliedsbeiträge für Neumitglieder.

Bereits am Samstag, 29. April, zeigen die Jüngsten ab 11 Uhr auf dem „Alten Schulhof“ in der Lanker Fußgängerzone bei einem Show-Training, was sie schon gelernt haben.

Getreu dem Vereinsmotto „Tennis unter Freunden“ kommt beim TSV Meerbusch auch das Gesellige nicht zu kurz. Für die Jüngsten stehen Trampolin, Schaukeln und Rutschen sowie eine großen Sandkiste zur Verfügung.

Die Großen genießen auf der Terrasse die schöne Tennisanlage bei einer Tasse Kaffee und leckerem Kuchen.

Weitere Infos erhalten Interessierte unter www.tsv-meerbusch.de

(Report Anzeigenblatt)