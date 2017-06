Urlaubsbücher für diesen Sommer! 2017-06-12T09:32+0200 2017-06-12T09:32+0200

Karolin Voitz und Lothar Klomps stellen in den Buchhandlungen von Mrs. Books am Donnerstag, 29. Juni, um 20 Uhr in Osterath, und am Donnerstag, 6. Juli, um 20 Uhr in Lank bei einem Käse und Wein ihre Lieblings-Sommer-Urlaubsbücher vor. Zu beiden Veranstaltungen sind Meerbuscher herzlich einladen. Karten zum Preis von 5 Euro sind ab sofort in beiden Geschäften erhältlich. Beim heutigen Ökomarkt hat Mrs. Books in Lank von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Von Alexander Ruth