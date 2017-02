Verkehrssicherheit für Kinder

Bei einem Informationsabend in der Lebenshilfe Kita Farbenland, Pfarrstraße 10, in Lank-Latum geht es am Donnerstag, 9. März, um 19.30 Uhr um die Verkehrssicherheit von Kindern. In Kooperation mit dem ADAC und dem DVR (Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.v) berichtet Peter Machel, Polizeihauptkommissar im Ruhestand unter anderem über pädagogische und lernpsychologische Grundlagen der Verkehrserziehung, entwicklungsbedingte Einschränkungen der Verkehrstüchtigkeit von Kindern und geht darauf ein, was Eltern für die Verkehrssicherheit Ihrer Kinder tun können. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung erbeten unter: 02150 6090818 oder kita.lank@lebenshilfe-neuss.de. Von Alexander Ruth

(StadtSpiegel)