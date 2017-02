Lank-Latum. Ein vielfältiges präventives Rückentraining für sie und/oder ihn beginnt am Dienstag, 7. Februar, um 16.45 Uhr in der Turnhalle der Pastor-Jacobs-Schule in Lank, Kemperallee 6. Entgelt. 42,60 Euro. Anmeldung bei der Volkshochschule unter Telefon 02159 916500–501. Von Alexander Ruth

(Report Anzeigenblatt)